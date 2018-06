Wiesbaden (AFP) Der positive Trend im Wohnungsbau setzt sich fort. Von Januar bis Juni 2015 wurde in Deutschland der Bau von 140.000 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Dies seien 2,6 Prozent oder 3600 Wohnungen mehr als im ersten Halbjahr 2014. Somit setze sich die schon seit 2010 anhaltende positive Entwicklung von Baugenehmigungen für Wohnungen weiter fort, erklärten die Statistiker.

