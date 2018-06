Brüssel (AFP) In Europa findet derzeit das größte Luftwaffenmanöver der USA und seiner Verbündeten seit Ende des Kalten Krieges statt. Die vierwöchige Übung habe bereits am Samstag begonnen, teilte das US-Kommando im bayerischen Grafenwöhr am Dienstag mit. Knapp 5000 Soldaten aus elf Nato-Ländern nähmen an dem Manöver teil, das noch bis zum 13. September in Deutschland, Bulgarien, Rumänien und Italien stattfinde. Ein Höhepunkt findet demnach am 26. August in Deutschland und Bulgarien statt. Dann sollen alliierte Kampfflugzeuge über dem deutschen Hohenfels mehr als tausend Fallschirmspringer absetzen.

