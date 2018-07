Marseille (AFP) Rund 150 am Pariser Flughafen beschlagnahmte Schildkröten einer vom Aussterben bedrohten Art werden bald zurück in ihre Heimat Madagaskar geflogen. Die geschützten Strahlenschildkröten würden Anfang kommender Woche "nach monatelanger intensiver Pflege" nach Madagaskar gebracht, teilte der Schildkröten-Tierpark Village des Tortues im südfranzösischen Gonfaron am Dienstag mit. "Den Tieren geht es heute sehr gut und sie haben zwischen 40 und 60 Prozent an Gewicht zugelegt."

