Paris (AFP) Frankreich und Großbritannien wollen gemeinsam gegen die Flüchtlingskrise am Eurotunnel vorgehen und dazu in dieser Woche ein Abkommen unterzeichnen. Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve und seine britische Kollegin Theresa May würden das Dokument am Donnerstag im nordfranzösischen Calais unterzeichnen und zusammen das dortige Eurotunnel-Gelände besuchen, teilte die französische Regierung am Dienstag in Paris mit. In dem Abkommen soll es demnach um die Sicherheitszusammenarbeit, den Kampf gegen Schleuserbanden und humanitäre Hilfe gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.