Bremen (dpa) - Als erstes und bislang einziges Bundesland hat Bremen der Deutschen Fußball Liga Kosten für einen Polizeieinsatz bei einem Bundesligaspiel in Rechnung gestellt. Der entsprechende Forderungsbescheid für das Nordderby von Werder Bremen gegen den Hamburger SV über 425 718,11 Euro sei von der Polizei Bremen per Post übersandt worden, sagte eine Sprecherin von Innensenator Ulrich Mäurer. Am 19. April waren im Rahmen des Spiels insgesamt 950 Polizisten im Einsatz. Die DFL hat juristische Schritte gegen die Kostenübernahme angekündigt.

