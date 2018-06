Rom (dpa) - Bayer Leverkusen tritt im Playoff-Hinspiel zur Champions League bei Lazio Rom mit Lars Bender an. Der Kapitän steht am Dienstagabend in der Startformation des Fußball-Bundesligisten.

Bender hatte sich beim Bundesliga-Auftakt gegen 1899 Hoffenheim eine Rückenstauchung zugezogen. Trainer Roger Schmidt setzt damit gegen das Team von Miroslav Klose die gleiche Anfangsformation ein wie beim 2:1 gegen Hoffenheim. Neuzugang Charles Aránguiz sitzt vorerst auf der Bank.