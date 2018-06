Dresden (SID) - Sportvorstand Matthias Sammer von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat dem verunsicherten Weltmeister Mario Götze mit eindringlichen Worten den Rücken gestärkt. "Können wir uns auf eins einigen: Wir lassen den Mario jetzt einfach mal Fußball spielen", sagte Sammer nach dem Benefizspiel bei Dynamo Dresden am Montagabend an die Journalisten gerichtet: "Er genießt unser Vertrauen, aber jetzt lasst den Jungen auch mal ein bisschen in Ruhe!"

Sammer ist genervt, dass der Siegtorschütze des WM-Finals in der Öffentlichkeit unter enormer Beobachtung steht und dass immer wieder über einen möglichen Wechsel spekuliert wird. Götze hat unter Trainer Pep Guardiola in München den großen Durchbruch noch nicht geschafft. "Wir arbeiten, geben Gas und nehmen den Mario in den Arm", sagte Sammer: "Das bekommt der Mario von uns allen, von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Es ist alles gut."

Götze hatte beim 3:1-Sieg in Dresden wie auch andere Reservisten eine Bewährungschance von Beginn an erhalten. Bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute wusste der frühere Dortmunder zwar kämpferisch zu überzeugen, bei seinen Offensivaktionen blieb der 23-Jährige aber oft glücklos.

"Die Leichtigkeit, das Vertrauen, die letzten zwei, drei Prozent, da arbeiten wir gemeinsam dran", sagte Sammer und ergänzte: "Es wird nicht besser, wenn wir permanent darüber reden." Der Europameister von 1996 betonte: "Wenn du etwas Großes gewinnen willst, dann brauchst du gerade diese Spieler. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Umgang mit denen wichtiger, als mit denen, die spielen."