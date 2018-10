Manchester (SID) - Bastian Schweinsteiger hat mit Manchester United beste Aussichten auf seine achte Champions-League-Teilnahme in Serie. Der zur Halbzeit eingewechselte deutsche Weltmeister besiegte den FC Brügge am Dienstag mit seinem neuen Verein im Hinspiel der Play-offs zu Hause 3:1 (2:1). Im Rückspiel am 26. August reicht ManUnited damit sogar eine knappe Niederlage zum Einzug in die Gruppenphase.

Schweinsteiger (31), dessen Bruder Tobias eigens ins Stadion Old Trafford angereist war, wurde in seinem dritten Spiel für United zum dritten Mal für Michael Carrick eingewechselt - diesmal allerdings schon zur zweiten Halbzeit, nicht wie in der Liga jeweils nach einer Stunde. Dies lag vielleicht auch daran, dass Carrick ein peinliches Eigentor zum 0:1 unterlaufen war (8.). Beide Tore für United vor der Pause waren sehenswerte Einzelaktionen des niederländischen Neuzugangs Memphis Depay (13./43). Brügges Brandon Mechele sah danach die Rote Karte (80.), Marouane Fellaini (90.+4) erzielte das wichtige 3:1.

Schweinsteiger hatte das bis dato letzte Champions-League-Tor im Old Trafford erzielt - am 1. April 2014 für Bayern München im Hinspiel des Viertelfinals. Diesmal fiel er nicht sonderlich auf, spielte aber strukturiert und überlegt. Zuletzt hatte er 2007/08 nicht in der Königsklasse, sondern mit den Bayern im UEFA-Cup gespielt.

Die anderen Play-off-Duelle sind noch völlig offen. Der serbische Meister Partizan Belgrad unterlag bei Bate Borissow aus Weißrussland 0:1 (0:0), Sporting Lissabon besiegte ZSKA Moskau 2:1 (1:1). FK Astana aus Kasachstan darf nach einem 1:0 (1:0) gegen APOEL Nikosia auf die Teilnahme an der Champions League hoffen.