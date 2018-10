Genf (AFP) Fast 21.000 Flüchtlinge sind in der vergangenen Woche von der türkischen Küste über das Meer nach Griechenland gekommen. Insgesamt seien in der Zeit zwischen dem 8. und dem 14. August 20.843 Migranten gezählt worden, teilte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (UNHCR) am Dienstag mit. Im gesamten Jahr 2014 hatte die Zahl bei 43.500 gelegen. Die Zahl der Flüchtlinge steige seit Wochen permanent an, erklärte das UNHCR.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.