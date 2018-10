Rom (AFP) Popstar Elton John hat die Entscheidung von Venedigs Bürgermeister scharf kritisiert, Bücher aus Grundschulen und Bibliotheken zu entfernen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen zeigen. "Das schöne Venedig versinkt tatsächlich, aber nicht so schnell wie der rüpelhafte, bigotte Brugnaro", schrieb der britische Sänger im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Äußerungen des 68-Jährigen, der zwei Kinder mit seinem Partner David Furnish hat, wurden am Dienstag in vielen italienischen Medien aufgegriffen, nicht aber direkt von Bürgermeister Luigi Brugnaro kommentiert.

