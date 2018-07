London (AFP) Das australische Melbourne führt laut einer britischen Studie weiter die Liste der lebenswertesten Städte der Welt an. Die Lebensqualität in Kiew, Athen und Paris wurde im Vergleich zum Vorjahr hingegen schlechter eingestuft, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Rangliste der Economist Intelligence Unit (EIU) hervorgeht. Melbourne belegte demnach zum fünften Mal in Folge den Spitzenplatz, gefolgt von Wien und Vancouver. Kiew dagegen ist infolge der Unruhen und des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine auf den 132. Platz gefallen und befindet sich somit unter den zehn unangenehmsten Städten der Welt.

