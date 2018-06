Guatemala-Stadt (AFP) Guatemalas Ex-Militärmachthaber Efraín Ríos Montt leidet nach Einschätzung von Prozessgutachtern an Demenz. Der Arzt Walter Rinze, der den 89-Jährigen eine Woche lang in einer privaten psychiatrischen Klinik untersucht hatte, sagte am Dienstag vor Gericht, dass Ríos Montt an Demenz leide und Halluzinationen habe. Er habe aber auch noch helle Momente. Zwei weitere Gutachter kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. Ríos Montt kann nach Angaben der Ärzte zudem schlecht sehen und hören und leidet unter Herz- und Rückenproblemen.

