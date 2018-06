Berlin (AFP) Linken-Fraktionschef Gregor Gysi hat vor der Bundestags-Abstimmung am Mittwoch das Nein seiner Partei zu dem geplanten dritten Hilfspaket für Griechenland bekräftigt. Zwar enthalte das Paket auch positive Elemente, aber "die Katastrophe ist, dass die Abhängigkeit von der Troika noch verschärft wird", sagte Gysi am Dienstag vor einer Sitzung der Linken-Fraktion in Berlin mit Blick auf die Institutionen der internationalen Gläubiger. Ebenfalls "eine Katastrophe" seien die als Auflage für neue Hilfen vereinbarten Rentenkürzungen und die Erhöhung der Mehrwertsteuer in Griechenland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.