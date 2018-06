Jayapura (AFP) Bei dem Flugzeugabsturz in Indonesien sind mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. An der Absturzstelle in der östlichen Provinz Papua seien die Leichen von 37 Erwachsenen und einem Kind gefunden worden, sagte am Dienstag ein Sprecher des Verkehrsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Die Todesopfer könnten wegen schlechten Wetters aber vorerst nicht geborgen werden.

