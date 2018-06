Doha (AFP) Ausländische Arbeiter im Emirat Katar profitieren erst ab November und damit deutlich später als erwartet von neuen Rechtsvorschriften. Die Reform, die neue Regeln für die Bezahlung der zahlreichen Gastarbeiter vorsieht, trete am 2. November in Kraft, berichteten mehrere örtliche Medien. Zuvor war damit gerechnet worden, dass das Gesetz bereits ab Dienstag gilt. Nach Informationen der Zeitung "The Peninsula" wurde das Inkrafttreten des Gesetzes verschoben, da die Vorbereitungen im Privatsektor noch nicht abgeschlossen seien.

