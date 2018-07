Klipphausen (dpa) - Bei der Suche nach der vermissten 17-jährigen Anneli aus Sachsen hat die Polizei eine grausige Entdeckung gemacht. Auf einem Hof habe man die Leiche einer jungen Frau gefunden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Ob es sich dabei um das mutmaßliche Entführungsopfer handele, sei noch nicht abschließend geklärt. Zwei Tatverdächtige, die gestern in Dresden und in Bayern festgenommen worden seien, würden weiter verhört, hieß es. Einzelheiten wollten Staatsanwaltschaft und Polizei heute bei einer Pressekonferenz verkünden. Anneli war am Donnerstagabend verschwunden.

