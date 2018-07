Kuala Lumpur (AFP) Ein Riesenpanda hat in einem Zoo in Malaysia ein Junges zur Welt gebracht. "Ich freue mich zu hören, dass Liang Liang, ein Panda im Nationalzoo, heute Nachmittag um 13.45 Uhr ein Kind geboren hat", erklärte Malaysias Regierungschef Najib Razak am Dienstag. Ein Zoomitarbeiter erklärte, das Geschlecht des Jungtieres könne noch nicht festgestellt werden, da die Mutter das Kleine noch schütze. Panda-Nachwuchs kommt in Gefangenschaft nur sehr selten vor. Der Große Panda gehört zu den am stärksten bedrohten Tierarten der Erde.

