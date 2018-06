Bamako (AFP) Nach einem Aufflammen der Kämpfe im Norden Malis hat die UNO die Einrichtung einer Sicherheitszone in der Region angekündigt. Am Dienstagmorgen werde in einem Umkreis von 20 Kilometern um Kidal für unbestimmte Zeit eine Sicherheitszone eingerichtet, teilte die UN-Friedensmission für Mail (Minusma) am Montag mit. Damit soll ein Übergreifen der Kämpfe auf die strategisch bedeutende Stadt verhindert werden.

