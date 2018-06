Berlin (dpa) - "Torn"-Sängerin Natalie Imbruglia (40) hat bereits in der Jugend ihre heutige Freundin Kylie Minogue (47) bewundert.

"Als ich aufgewachsen bin, habe ich immer ihre Karriere verfolgt und sie aus der Ferne verehrt", sagte die britisch-australische Pop-Sängerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Daher ist es großartig, dass wir nun Freundinnen sind." Vor wenigen Wochen verbrachten beide gemeinsam ein paar Tage an der Côte d'Azur, wie auf ihren Instagram-Accounts zu sehen ist.

"Sie ist super-lustig", schwärmte Imbruglia über Australiens Pop-Export Nummer eins. Musikalische Konkurrentinnen aber seien sie nicht - wegen ihrer unterschiedlichen Stile. "Ganz sicher will ich nicht versuchen, das zu machen, was sie so gut kann", sagte Imbruglia. "Sie ist die beste." Am Freitag (21. August) erscheint Imbruglias Platte "Male", auf der sie ausschließlich Songs von Männern covert.

