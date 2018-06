Leverkusen zittert um Königsklassen-Teilnahme - 0:1 bei Lazio Rom

Rom (dpa) - Bayer Leverkusen muss um die Teilnahme an der Champions League zittern. Der Fußball-Bundesligist verlor das Playoff-Hinspiel am Dienstag bei Lazio Rom und Miroslav Klose mit 0:1 (0:0). Damit brauchen die Rheinländer am Mittwoch nächster Woche einen Heimsieg mit zwei Toren Vorsprung, um noch in die Gruppenphase der Königsklasse einzuziehen. In einer unterhaltsamen Partie im Olympiastadion zeigte Bayer vor allem in der zweiten Halbzeit eine gute Vorstellung. Das Tor von Balde Diao Keita (77. Minute) verschlechterte die Chancen allerdings deutlich. Der Senegalese kam in der Halbzeit für den angeschlagenen Klose.

Klose nach Muskelverletzung für Rückspiel fraglich: Kein gutes Gefühl

Rom (dpa) - Der Einsatz von Miroslav Klose im Rückspiel des Champions-League-Playoffs bei Bayer Leverkusen ist fraglich. Der frühere Fußball-Nationalstürmer von Lazio Rom zog sich beim 1:0 im Hinspiel eine Muskelverletzung zu. Eine Untersuchung am Mittwoch soll genaueren Aufschluss über die Schwere der Blessur bringen. "Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist, dass der Muskel nur ein bisschen zugemacht hat. Aber ich habe kein so gutes Gefühl", sagte Klose im ZDF. Der 37-Jährige wurde in der Halbzeit ausgewechselt und durch den späteren Siegtorschützen Balde Diao Keita ersetzt. Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche in Leverkusen statt.

Depay bringt ManUnited und Schweinsteiger auf Königsklassen-Kurs

Manchester (dpa) - Manchester United hat sich mit dem erneut eingewechselten Bastian Schweinsteiger eine sehr gute Ausgangslage für die Teilnahme an der Champions League erarbeitet. Beim 3:1 (2:1) im Playoff-Hinspiel gegen den FC Brügge brachte Memphis Depay den englischen Fußball-Rekordmeister als Doppeltorschütze (13./43. Minute) auf Kurs in die Gruppenphase. Schweinsteiger musste weiter auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz von Beginn an warten und kam nach der Pause für Michael Carrick aufs Feld. Der Engländer erzielte in der achten Minute per Eigentor das 0:1. Depay dreht die Partie und legte auch noch das späte 3:1 von Marouane Fellaini (90.+4) auf.

Borussia Mönchengladbach holt Hertha-Spieler Nico Schulz

Mönchengladbach (dpa) - Champions-League-Starter Borussia Mönchengladbach hat U 21-Nationalspieler Nico Schulz verpflichtet. Der 22 Jahre alte Fußballprofi wechselt vom Bundesligakonkurrenten Hertha BSC zum Tabellendritten der Saison 2014/15. Nach Borussia-Angaben vom Dienstag bekommt Linksverteidiger Schulz, der auch im defensiven oder offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, einen Vertrag bis 30. Juni 2019. Als Ablösesumme sind drei bis vier Millionen Euro im Gespräch. Zu den finanziellen Details des Transfers teilten die Vereine nichts mit.

Wechsel von Stuttgarts Rüdiger zum AS Rom kurz vor dem Abschluss

Rom (dpa) - Der Wechsel von Nationalspieler Antonio Rüdiger vom VfB Stuttgart zum AS Rom ist nahezu perfekt. "Er hat den Medizincheck bestanden", sagte ein Sprecher des Fußball-Clubs aus der italienischen Serie A am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Der Vollzug des Transfers verzögere sich nur noch aus "bürokratischen Gründen". "Es geht um den Austausch von Dokumenten", erklärte der Club. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger besitzt noch einen Vertrag bis 2017 bei den Schwaben. Der AS Rom will ihn voraussichtlich zunächst für ein Jahr ausleihen und danach automatisch fest verpflichten.

Tennisprofi Zverev in Cincinnati ausgeschieden

Cincinnati (dpa) - Alexander Zverev ist beim Masters-Series-Turnier in Cincinnati als letzter deutscher Tennisprofi ausgeschieden. Der 18-Jährige aus Hamburg verlor in der ersten Runde am Dienstag gegen den gleichaltrigen Kroaten Borna Coric in 164 Minuten mit 5:7, 6:3, 6:7 (5:7). Das Turnier ist mit gut 3,8 Millionen Dollar dotiert. Als erster von nur zwei deutschen Spielern war Philipp Kohlschreiber am Montag bei dem Vorbereitungsturnier auf die US Open gescheitert. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 31. August.