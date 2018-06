Johannesburg (AFP) Nur einen Monat nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ist der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu erneut in die Klinik eingeliefert worden. Der 83-jährige Friedensnobelpreisträger müsse wegen einer Entzündung behandelt werden, teilte seine Tochter Canon Mpho Tutu am Dienstag in Kapstadt mit. Ihr Vater sei "guten Mutes" und könne wahrscheinlich bald nach Hause zurück. Es ist bereits der dritte Krankenhausaufenthalt innerhalb von drei Monaten. Erst im Juli war Tutu nach einer Behandlung wegen einer hartnäckigen Infektion aus der Klinik entlassen worden.

