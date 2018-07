Ankara (AFP) Die türkische Küstenwache hat innerhalb eines Monats mehr als 18.000 Flüchtlinge in der Ägäis gerettet. Zwischen dem 17. Juli und dem 17. August seien 18.296 Flüchtlinge aus dem Meer gefischt worden, erklärte die Regierung am Montagabend auf AFP-Anfrage. Allein in der Woche vom 10. bis zum 17. August waren es knapp 5300 Menschen. Seit Jahresbeginn liegt die Zahl bei 36.511 und damit höher als im gesamten vergangenen Jahr.

