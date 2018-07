Dresden (AFP) Die seit vergangener Woche vermisste Anneli aus Sachsen ist tot. Bei der Leiche, die am Montagabend nahe Meißen entdeckt wurde, handele es sich um die 17-Jährige, teilte die Polizei am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Dresden mit. Anneli sei zum Opfer eines Tötungsverbrechens geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.