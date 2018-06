New York (AFP) US-Schauspielerin Rosie O'Donnell vermisst ihre Tochter. Wie O'Donnell am Dienstag auf ihrer Internetseite bekanntgab, sucht die Polizei in New York nach der 17-jährigen Chelsea. Sie wird den Angaben zufolge bereits seit einer Woche vermisst. Sie habe ihr Elternhaus zusammen mit ihrem Therapiehund verlassen und brauche dringend ärztliche Hilfe, weil sie ihre Medikamente abgesetzt habe, erklärte O'Donnell, die auch ein Foto ihrer Tochter veröffentlichte.

