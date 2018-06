Berlin (AFP) Der Bundestag hat dem dritten Hilfspaket für Griechenland am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. 454 Abgeordnete stimmten für den Antrag der Bundesregierung, es gab 113 Gegenstimmen und 18 Enthaltungen, wie Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) nach der namentlichen Abstimmung am Mittwoch in Berlin bekanntgab. Neben der Linksfraktion hatten auch mehr als 50 Abgeordnete der CDU/CSU angekündigt, sie würden dem Paket ihre Zustimmung verweigern.

