Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere Mitglieder der Bundesregierung sind am Mittwoch zu den ersten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen aufgebrochen. Das Flugzeug der Regierungsdelegation startete am Mittag von Berlin in die brasilianische Hauptstadt Brasília. Nach der Ankunft ist auf Einladung der brasilianischen Staatschefin Dilma Rousseff ein gemeinsames Abendessen der deutschen Delegation mit den brasilianischen Ressortvertretern geplant (20.30 Ortszeit, Donnerstag 01.30 MESZ).

