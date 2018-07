Frankfurt/Main (AFP) Sportangebote, Impfungen, Burnout-Prävention: Mehr als die Hälfte der Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Towers Watson zufolge Maßnahmen zur Gesundheitsförderung als Zusatzleistung an. Am weitesten verbreitet sind Fitnessangebote, die 90 Prozent der befragten 145 Firmen für ihre Mitarbeiter bereithalten, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Impfungen übernehmen demnach 80 Prozent der Unternehmen, 72 Prozent helfen mit einer Ernährungsberatung. Mehr als jede zweite Firma bietet Rückenschulen oder Präventionsprogramme gegen Burnout an.

