Bochum (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum leiht sein Talent Henrik Gulden bis Jahresende an den norwegischen Erstliga-Aufsteiger Mjöndalen IF aus. Das teilten die Westfalen am Mittwoch mit. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler soll beim Abstiegskandidaten bis zum Saisonende in seinem Heimatland Spielpraxis sammeln.

Gulden kam schon Siebenjähriger zum VfL und gehört seit 2014 zum Bochumer Profikader. Bislang bestritt der Mittelfeldspieler drei Zweitliga-Begegnungen und ein Pokalspiel für den früheren Bundesligisten.