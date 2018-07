Dortmund (SID) - Ohne Nationalspieler Marco Reus und Lukasz Piszczek ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum Play-off-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) beim norwegischen Erstligisten Odds BK gereist. "Wir verzichten freiwillig auf Marco. Er ist nicht verletzt. Er hat am Vormittag in Dortmund trainiert", sagte Trainer Thomas Tuchel am Mittwochabend in Norwegen während der Pressekonferenz.

Piszczek dagegen habe sich am Dienstag im Training verletzt. "Wir müssen abwarten, ob es etwas Längerfristiges ist", sagte Tuchel.