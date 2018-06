Hamburg (SID) - Vor dem ersten Heimspiel der Bundesligasaison gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) bangt der krisengeschüttelte Hamburger SV um Kapitän Johan Djourou (28) und Neuzugang Michael Gregoritsch (21). Verteidiger Djourou (Adduktorenprobleme) konnte am Mittwoch zumindest wieder ein Einzeltraining absolvieren, Flügelspieler Gregoritsch hatte sich am Dienstag eine Prellung zugezogen und muss nach Vereinsangaben in den nächsten Tagen kürzer treten.