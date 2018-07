Gelsenkirchen (SID) - Schrecksekunde für Klaas-Jan Huntelaar: Der Torjäger des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat am Mittwoch das Training in Gelsenkirchen abbrechen müssen. Der Niederländer humpelte mit einem dicken Eisverband am linken Knöchel in die Kabine, ist aber nach Auskunft des Vereins nicht schwerwiegend verletzt. Huntelaars Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Aufsteiger Darmstadt 98 soll nicht gefährdet sein.

Ob Max Meyer beim ersten Bundesliga-Auftritt für den neuen Trainer André Breitenreiter in der Schalker Arena dabei sein kann, ist fraglich. Der Schalker Jungstar konnte wegen einer Grippe bis einschließlich Mittwoch nicht trainieren.