Valencia (SID) - Der deutsche Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi ist seinem Champions-League-Debüt ganz nah. Mit dem zweimaligen Finalisten FC Valencia bezwang der Innenverteidiger den AS Monaco am Mittwoch im Hinspiel der Play-offs 3:1 (1:0). Mustafi und seinen Teamkollegen reicht am kommenden Dienstag beim Viertelfinalisten der Vorsaison bereits eine knappe Niederlage im Stade Louis II zum Einzug in die lukrative Gruppenphase. Garantierte 20 Millionen Euro wären die Belohnung.

Der österreichische Rekordmeister Rapid Wien dagegen, in der zweiten Runde noch Bezwinger von Ajax Amsterdam, steht nach einem 0:1 (0:1) gegen Schachtjor Donezk vor dem Aus. Auch der FC Basel wird bei Maccabi Tel Aviv nach einem 2:2 (1:1) im heimischen St. Jakob-Park hart kämpfen müssen, gleiches gilt für den schottischen Serienmeister Celtic Glasgow nach einem 3:2 (2:0) gegen Malmö FF.

Der kleine FK Skenderbeu hoffte auf eine Sensation, wird aber wahrscheinlich doch nicht als erste albanische Mannschaft den Sprung in die Gruppenphase der Königsklasse schaffen. Der Meister verlor nach einer überraschenden 1:0-Halbzeitführung gegen Dinamo Zagreb zu Hause noch 1:2.

Mustafi absolvierte in der Innenverteidigung von Valencia erst das zweite Europapokalspiel seiner Karriere. Ein frühes Tor von Rodrigo konterte Monaco kurz nach der Pause durch den jungen Kroaten Mario Pasalic (49.). Daniel Parejo (58.) und Sofiane Feghouli (86.) trafen anschließend noch für die Spanier.