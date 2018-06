Moskau (AFP) Die russische Staatsanwaltschaft hat 23 Jahre Haft für den ukrainischen Filmregisseur Oleg Senzow wegen Terrorismus beantragt. Für den mitangeklagten ukrainischen Aktivisten Alexander Koltschenko wurden am Mittwoch in dem international kritisierten Prozess zwölf Jahre Haft verlangt. Den beiden Männern wird vorgeworfen, im Mai 2014 das Büro einer prorussischen Partei auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim in Brand gesetzt zu haben. Zudem sollen sie geplant haben, eine Lenin-Statue in Simferopol auf der Krim in die Luft zu sprengen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.