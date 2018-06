Wellington (dpa) – Ein Mann aus dem Pazifik-Inselstaat Kiribati kämpft vor den Vereinten Nationen darum, als erster Klimaflüchtling der Welt anerkannt zu werden. Dafür habe er in Neuseeland eine Aussetzung der bevorstehenden Ausweisung beantragt, berichtete Radio Neuseeland. Ioane Teitiota argumentiert, dass er sich wegen der Klimaveränderungen des Lebens in seiner Heimat nicht mehr sicher sein kann. Mit dieser Begründung hatte er für sich, seine Frau und die drei Kinder in Neuseeland Asyl beantragt. Er scheiterte damit aber vor allen Gerichten.

