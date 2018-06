San Francisco (AFP) Der Internetriese Google hat ein neues Produkt vorgestellt. OnHub, ein WLAN-Router, soll das drahtlose Surfen im Internet zu Hause optimieren, wie Google am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco bekanntgab. In den kommenden Wochen soll der Router mit der Form eines Zylinders in den USA und Kanada erhältlich sein.

