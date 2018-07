Kairo (AFP) Die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) hat sich zu einem Bombenanschlag am Donnerstag auf ein Polizeigebäude in Kairo bekannt. Durch die Autobombe wurden 29 Menschen leicht verletzt, darunter sechs Polizisten, wie die ägyptische Regierung mitteilte. Mit dem Attentat seien "Märtyrer-Brüder" gerächt worden, die im Mai nach Todesurteilen eines Militärgerichts hingerichtet worden waren, erklärten die IS-Islamisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.