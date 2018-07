Köln (SID) - Bei der Basketball-Europameisterschaft (5. bis 20. September) wird der siebte Platz ausgespielt. Dies teilte die FIBA Europe am Donnerstag mit. Die Partie wird am 18. September in Lille stattfinden. Darüber hinaus dürfen fünf europäische Teams am Qualifikations-Turnier für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro teilnehmen und nicht wie bisher vier. Das werden die dritt- bis siebtplatzierten Mannschaften der EM sein. Nur die beiden Finalisten qualifizieren sich direkt für Rio 2016.

Auch Deutschland mit den beiden NBA-Stars Dirk Nowitzki und Dennis Schröder kämpft bei der EM ums Olympia-Ticket. Der Gastgeber trifft in der Gruppe B auf Außenseiter Island, Vizeweltmeister Serbien, die Türkei, Italien und Spanien. Nur die ersten Vier erreichen die Finalrunde in Lille/Frankreich.