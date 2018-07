La Paz (AFP) In einem der gefährlichsten Gefängnisse Boliviens sind fast 500 Insassen in einen Hungerstreik getreten, weil sie besseres Essen fordern. Von anfangs 150 Häftlingen sei die Zahl der Protestierenden im Hochsicherheitsgefängnis Palmasola auf rund 500 gestiegen, sagte Streikanführer Leónidas Rodríguez Journalisten. In dem berüchtigten Gefängnis, das für 600 Insassen gebaut wurde, sitzen derzeit rund 4800 Frauen und Männer ein, zudem leben 120 Kinder bei ihren inhaftierten Eltern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.