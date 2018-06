Shanghai (AFP) Sorgen um die chinesische Wirtschaft haben den Aktienmärkten der Volksrepublik erneut deutliche Verluste beschert. Der Leitindex an der Börse von Shanghai schloss am Donnerstag mit einem Minus von 3,42 Prozent bei 3664 Punkten. Am Vortag hatte der Aktienmarkt es nach heftigen Verlusten zum Handelsschluss noch in die Gewinnzone geschafft. Die Börse in Shenzhen sackte am Donnerstag um drei Prozent ab. Der Aktienmarkt in Hongkong verlor 1,77 Prozent und schloss auf dem tiefsten Stand seit acht Monaten.

