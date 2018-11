Peking (AFP) Mehr als eine Woche nach den verheerenden Explosionen in einem Gefahrgutlager der chinesischen Hafenstadt Tianjin übersteigt der Zyanid-Gehalt des Wassers in unmittelbarer Nähe um das 350fache den Grenzwert. Die extrem hohe Konzentration der hochgiftigen Chemikalie sei bei mehreren Wasserproben innerhalb des Sperrbezirks festgestellt worden, teilte das Umweltschutzamt von Tianjin am Donnerstag mit.

