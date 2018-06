Berlin (AFP) Drei Monate nach ihrer Geburt sind die Vierlinge einer 65-jährigen Berlinerin aus der Berliner Charité entlassen worden. Die am 19. Mai per Kaiserschnitt zur Welt gekommenen Kinder seien jetzt zuhause, teilte die Klinik am Donnerstag mit. Das Mädchen und die drei Jungen, die auf der Neugeborenen-Intensivstation betreut worden waren, entwickelten sich demnach gut und wiegen inzwischen jeweils mehr als zweieinhalb Kilogramm.

