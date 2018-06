Berlin (AFP) Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff hat in der Energieproduktion einen Ausstieg ihres Landes aus der Kohle bis Ende des Jahrhunderts in Aussicht gestellt. Wenn der Anstieg der Erderwärmung auf zwei Grad begrenzt werden solle, müsse die "Dekarbonisierung bis zum Jahr 2100" verfolgt werden, sagte Rousseff am Donnerstag bei den ersten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Brasília. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte die Ankündigung.

