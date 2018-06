Warschau (AFP) Die Entdecker eines angeblich gepanzerten Zuges in Polen, in dem Gold und andere Schätze aus der Nazi-Zeit gelagert sein könnten, sind nach Einschätzung ihres Anwalts "seriöse Leute". Es handle sich um einen Deutschen und einen Polen, die den 120 bis 150 Meter langen Panzerzug in der Region Walbrzych im Südwesten des Landes entdeckt haben wollen, wie ihr Anwalt Jaroslaw Chmielewski am Donnerstag dem Online-Portal Onet.pl sagte. Ein Sprecher der Stadt bestätigte, dass die zwei Männer die Behörden kontaktiert hätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.