Berlin (AFP) Die Bundesstadt Bonn darf sich für einige Tage wieder als Hauptstadt fühlen: Vom 31. August bis zum 2. September will Bundespräsident Joachim Gauck seine Amtsgeschäfte von seinem Bonner Amtssitz in der Villa Hammerschmidt ausüben, wie sein Berliner Büro am Donnerstag mitteilte. Mit seiner Lebenspartnerin Daniela Schadt wolle der Bundespräsident eine Reihe von Terminen im Rheinland wahrnehmen.

