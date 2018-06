Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die Parteien dazu aufgerufen, die Flüchtlingspolitik nicht zur eigenen Profilierung zu nutzen. "Diskussion ja, aber kein Schwarzer-Peter-Spiel", sagte Kauder am Donnerstag zu "Spiegel Online". "Alle Parteien und Fraktionen sollten diese Herausforderung nicht als Feld der Profilierung betrachten." Ansonsten würden am Ende alle Verlierer sein, nicht zuletzt diejenigen, die in ihrer Heimat bedroht und verfolgt worden seien und nun in Deutschland Zuflucht gefunden hätten, sagte der CDU-Politiker.

