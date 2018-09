Berlin (AFP) Als Wegbereiter für Frieden und Entspannung in Europa zur Zeit des Kalten Kriegs ist er bereits zu Lebzeiten in die Geschichtsbücher eingegangen. Im Alter von 93 Jahren ist der SPD-Politiker Egon Bahr nun gestorben, wie seine Partei am Donnerstag mitteilte. Bahr galt als Architekt der neuen Ostpolitik unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD), die unter dem Motto "Wandel durch Annäherung" stand.

