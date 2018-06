Braunschweig (AFP) Von wegen harmloser "Stubentiger": Eine Hauskatze hat in Braunschweig ihre Besitzer angegriffen und nach Polizeiangaben so schwer im Gesicht verletzt, dass sie in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Das Ehepaar im Alter von 67 und 75 Jahren rief demnach am Mittwochabend selbst per Notruf um Hilfe und sperrte das wütende Tier in ein Zimmer ein. Als Polizisten eintrafen, "fanden sie überall in der Wohnung erhebliche Blutspritzer", teilten die Beamten am Donnerstag zu ihrem ungewöhnlichen Einsatz mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.