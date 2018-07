Calais (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise am Ärmelkanal haben Frankreich und Großbritannien eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve und seine britische Kollegin Theresa May unterzeichneten am Donnerstag im nordfranzösischen Calais eine Vereinbarung, die unter anderem stärkere Sicherheitsvorkehrungen am Hafen der Stadt und am Eurotunnel sowie einen verstärkten Kampf gegen Schlepperbanden vorsieht. London sagte zudem in einer gemeinsamen Erklärung über zwei Jahre zehn Millionen Euro für die Betreuung von Flüchtlingen in Frankreich zu.

