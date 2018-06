Skien/Norwegen (dpa) - Borussia Dortmund steht nach einer turbulenten Aufholjagd vor dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Im Playoff-Hinspiel beim Außenseiter Odds BK lag das Team von Trainer Thomas Tuchel bereits nach 22 Minuten 0:3 hinten, gewann am Ende aber noch mit 4:3. Der Revierclub hat nun gute Chancen, im Rückspiel in einer Woche den Einzug in die Gruppenphase perfekt zu machen.

