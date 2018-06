Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw wird am 28. August seinen Kader für die ersten beiden Pflichtspiele von Fußball-Weltmeister Deutschland in der neuen Saison bekannt geben. Voraussichtlich mit 21 Akteuren wird der 55-Jährige die Aufgaben in der EM-Qualifikation am 4. September (Freitag) gegen Polen in Frankfurt/Main und drei Tage später in Glasgow gegen Gastgeber Schottland (beide 20.45 Uhr/RTL) angehen.